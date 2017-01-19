Fenerbahçe'nin sürprizi Obradovic'i de şaşırttı!

Fenerium, Zeljko Obradovic için yapılan özel seriye koçun çok beğenerek satın aldığı kendi portresini de ondan habersiz ekleyerek Sırp hocaya büyük bir sürpriz yaptı

Zeljko Obradovic... Yaşayan bir basketbol efsanesi... 4 yıldır ülkemizde görev yapan Sırp coach şimdiden Fenerbahçe’ye ve Türk basketboluna tarihi başarılar yaşattı. O sadece üst düzey coachlığıyla değil motivasyonel kişiliğiyle de herkesi kendine kısa zamanda hayran bırakmayı başardı.



Fakat Fenerium koça öyle bir sürpriz yaptı ki Sırp çalıştırıcı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Fenerium, uzun zamandır coach için özel bir seri yapmayı planlıyordu. Bunun için de pek çok tişört tasarımı hazırlandı.



Tişört tasarımları için son aşamaya gelinirken Obradovic’in kızının bile fikirleri alındı. Koçun en sevdiği fotoğrafı sorulan Anja Obradovic, Fenerium’a adeta bambaşka bir ilham verdi.



OBRADOVİC’İ ÇOK ETKİLEYEN PORTRE

2000 yılında Sırbistan’da basketbol adına efsaneleşmiş kişileri tuval üzerine yağlı boya çalışmaları ile ‘National Service’

adı altında sergileyen Sırbistanlı resim sanatçısı Predrag Terzi, bu koleksiyonuna 2006 yılında Sırbistan için çok önemli bir değer olan Obradovic‘i de ekledi.



Aynı yıl içinde düzenlenen bir sergiye katılan Obradovic, kendi resminin çalışmasını çok beğenerek satın aldı. Koçun kızın Anja bu hikayeyi anlatınca Fenerium yetkilileri hemen bu portenin tişörtünü yapmaya karar verdi. Tecrübeli hoca Fenerium’un yaptığı diğer tasarımlar tişörtler çıkarılmadan gösterilirken, coach hepsini beğendi.



Fakat bu portrenin olduğu tişört gösterilmedi. Daha sonra Fenerium, tişörtlerin basılmasının ardından bu tişörtü coacha yolladı. Tişörtü gören Obradovic büyük mutluluk yaşarken, kendisi için büyük anlama sahip olan bu portenin Fenerium tarafından kullanılması oldukça hoşuna gitti ve Fenerium yetkililerine teşekkür etti.

Skorer