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Bellona AGÜ deplasmanda avantajı kaptı
19 Ocak 2017 , 22:47
Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i deplasmanda 78-50 yendi.
İlk periyodu 27-9 önde geçen Bellona AGÜ, soyunma odasına da 42-25 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Kayseri ekibi, üçüncü periyodu 70-40 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolünde tutan Bellona AGÜ, mücadeleyi 28 sayı farkla 78-50 kazandı.
Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Bellona AGÜ'den Chelsea Gray olurken, Cavigal Nice Basket adına Ambrosia Anderson 11 sayı üretti.
Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Kayseri'de oynanacak.
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