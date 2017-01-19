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Bellona AGÜ deplasmanda avantajı kaptı

Tarih19 Ocak 2017 , 22:47

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Bellona AGÜ deplasmanda avantajı kaptı

Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i deplasmanda 78-50 yendi. 

İlk periyodu 27-9 önde geçen Bellona AGÜ, soyunma odasına da 42-25 üstünlükle gitti. 

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Kayseri ekibi, üçüncü periyodu 70-40 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolünde tutan Bellona AGÜ, mücadeleyi 28 sayı farkla 78-50 kazandı. 

Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Bellona AGÜ'den Chelsea Gray olurken, Cavigal Nice Basket adına Ambrosia Anderson 11 sayı üretti.

Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Kayseri'de oynanacak.

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