Krstic geri dönüyor!

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Sezon başında Anadolu Efes tarafından serbest bırakıldıktan sonra Galatasaray Odeabank ile sakatlık endeksli bir sözleşme imzalayan Sırp pivot Nenad Krstic, hazırlık karşılaşmalarında forma giyse de, dizinde hissettiği ağrılar sebebiyle basketbolu bırakma kararı almıştı.

Sezon başından beri tek başına antrenmanlar yapan Krstic, basketbola başladığı ve kendisini NBA'e götüren performansı sergilediği Partizan ile anlaştı.

Kariyerinde Partizan, New Jersey Nets, Triumph Lyubertsy, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, CSKA Moskova, Anadolu Efes ve son olarak Galatasaray Odeabank formasını giymiş 2.13'lük basketbolcu, en son resmi maçına haziran 2015'te Anadolu Efes formasıyla çıkmıştı.