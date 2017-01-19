- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda kazandı
19 Ocak 2017 , 22:50
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Almanya'nın Rutronik Stars Keltern takımını deplasmanda 76-62 yendi.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyodu 23-18, devreyi 41-31 ve üçüncü periyodu da 62-47 önde tamamlayıp, müsabakadan 14 sayı farkla galip ayrıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla 26 Ocak Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Yakın Doğu Üniversitesi adına 18 sayı kaydeden Courtney Vandersloot olurken, Quanitra Hollingsworth ve Essence Carson ise 17'şer sayıyla galibiyete katkı yaptı.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar