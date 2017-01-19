Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Almanya'nın Rutronik Stars Keltern takımını deplasmanda 76-62 yendi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyodu 23-18, devreyi 41-31 ve üçüncü periyodu da 62-47 önde tamamlayıp, müsabakadan 14 sayı farkla galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla 26 Ocak Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Yakın Doğu Üniversitesi adına 18 sayı kaydeden Courtney Vandersloot olurken, Quanitra Hollingsworth ve Essence Carson ise 17'şer sayıyla galibiyete katkı yaptı.