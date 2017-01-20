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Çin Ligi'nde neler oluyor?

Tarih20 Ocak 2017 , 17:56

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Çin Ligi'nde neler oluyor?

Yaptığı yatırımlarla NBA ve Avrupa liglerine alternatif ve rakip olmaya çalışan Çin Basketbol Ligi şu anda kariyerlerinde daha önce NBA ve Avrupa bulunan bir çok oyuncuyu bulunduruyor. 28.haftası geride kalan ve 29.hafta maçlarının oynandığı ligde sıralama ve bireysel istatistikler sıralaması şu şekilde;

*Lig Sıralaması

     Team    Games    Won    Lost          
1    Shanghai S.    28    24    4          
2    Xinjiang FT    28    23    5          
3    Guangdong ST    29    23    6          
4    Guangsha L.    29    22    7          
5    Liaoning H.    28    21    7          
6    Shenzhen L.    29    19    10          
7    Shandong FB    29    17    12          
8    Beijing D.    28    15    13          
9    Sichuan BW    28    15    13          
10    Jiangsu D.    29    15    14          
11    Qingdao E.    28    13    15          
12    TianJin S.    29    13    16          
13    Shanxi Zh.    29    13    16          
14    Jilin NE T.    28    12    16          
15    Zhejiang CB    28    9    19          
16    Fujian QB    28    8    20          
17    Jiangsu TX    28    7    21          
18    North Control B.    27    5    22          
19    Bayi R.    29    5    24          
20    Guangzhou    29    5    24          

 

*Asist Krallığı

     Player    Team    GP    MPG                                                                          APG               
1    Jamaal Franklin    SZD    29    41.7                                                                          8.7               
2    Courtney Fortson    ZGL    29    38.6                                                                          8.2               
3    Pooh Jeter    TIA    29    40.2                                                                          7.2               
4    Jeremy Pargo    DON    29    38.3                                                                          7.1               
5    Willie Warren    ZCB    23    38.2                                                                          6.7               

 

*Sayı Krallığı

     Player    Team    GP    MPG    FGM    FGA    FG%    3PM    3PA    3P%                                                           PPG
1    Jimmer Fredette    SDS    27    40.1    13.0    26.4    .494    4.5    10.9    .412                                                           37.3
2    MarShon Brooks    JIA    29    40.3    12.9    26.0    .497    4.0    9.5    .417                                                           36.1
3    Errick McCollum    BEIK    25    38.1    11.9    25.2    .473    2.9    8.0    .365                                                           35.5
4    Jamaal Franklin    SZD    29    41.7    10.4    22.1    .473    4.0    11.2    .356                                                           35.3
5    Darius Adams    XIN    27    38.1    12.1    25.9    .466    4.4    12.5    .355                                                           33.9
6    Jared Cunningham    TONG    23    39.2    10.3    21.9    .469    3.7    9.4    .389                                                           33.7
7    Lester Hudson    LIA    28    42.5    11.5    24.7    .467    5.8    14.8    .392                                                           33.1
8    Jabari Brown    JIL    21    31.8    10.3    21.0    .491    3.0    7.5    .405                                                           32.2
9    Dominique Jones    QIN    28    39.9    10.8    22.5    .479    2.0    6.7    .299                                                           29.9
10    Willie Warren    ZCB    23    38.2    9.1    19.1    .477    1.9    5.8    .321                                                           28.7
11    Courtney Fortson    ZGL    29    38.6    8.7    20.8    .419    2.7    7.8    .344                                                           27.9
12    Pooh Jeter    TIA    29    40.2    8.8    18.9    .464    3.6    9.4    .385                                                           27.2
13    Hamed Haddadi    SICH    28    37.3    9.4    16.0    .587    0.2    0.9    .280                                                           25.7
14    J.J. Hickson    FUJ    25    36.1    10.4    19.4    .537    0.1    0.4    .200                                                           25.2
15    Jeremy Pargo    DON    29    38.3    9.8    20.1    .488    2.0    6.0    .339                                                           25.1
16    Donald Sloan    GST    28    37.6    9.1    19.0    .482    2.6    6.8    .392                                                           25.1
17    Ding Yanyuhang    SHA    28    39.3    8.1    18.3    .441    2.2    6.5    .343                                                           24.6
18    DeJuan Blair    TONG    10    32.7    10.4    18.9    .550    0.0    0.3    .000                                                           24.1
19    Ryan Boatright    GFD    5    37.1    7.6    19.0    .400    4.4    11.0    .400                                                           24.0
20    Sani Sakakini    TIA    27    40.8    8.3    15.4    .537    0.5    1.7    .289                                                           23.3
21    Stephon Marbury    BSD    27    35.4    8.7    17.4    .501    1.6    4.8    .331                                                           23.0
22    Maciej Lampe    DON    29    32.0    9.2    17.2    .536    1.3    3.7    .346                                                           22.5
23    D.J. Kennedy    GFD    22    37.8    8.5    18.0    .474    0.8    3.0    .262                                                           22.4
24    Randolph Morris    BSD    19    33.4    8.7    17.3    .505    0.1    0.1    1.000                                                           22.0
25    Zhelin Wang    FUJ    27    38.5    8.7    15.9    .545    0.1    0.9    .120                                                           21.4

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