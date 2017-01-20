Çin Ligi'nde neler oluyor?

Yaptığı yatırımlarla NBA ve Avrupa liglerine alternatif ve rakip olmaya çalışan Çin Basketbol Ligi şu anda kariyerlerinde daha önce NBA ve Avrupa bulunan bir çok oyuncuyu bulunduruyor. 28.haftası geride kalan ve 29.hafta maçlarının oynandığı ligde sıralama ve bireysel istatistikler sıralaması şu şekilde;

*Lig Sıralaması

Team Games Won Lost

1 Shanghai S. 28 24 4

2 Xinjiang FT 28 23 5

3 Guangdong ST 29 23 6

4 Guangsha L. 29 22 7

5 Liaoning H. 28 21 7

6 Shenzhen L. 29 19 10

7 Shandong FB 29 17 12

8 Beijing D. 28 15 13

9 Sichuan BW 28 15 13

10 Jiangsu D. 29 15 14

11 Qingdao E. 28 13 15

12 TianJin S. 29 13 16

13 Shanxi Zh. 29 13 16

14 Jilin NE T. 28 12 16

15 Zhejiang CB 28 9 19

16 Fujian QB 28 8 20

17 Jiangsu TX 28 7 21

18 North Control B. 27 5 22

19 Bayi R. 29 5 24

20 Guangzhou 29 5 24

*Asist Krallığı

Player Team GP MPG APG

1 Jamaal Franklin SZD 29 41.7 8.7

2 Courtney Fortson ZGL 29 38.6 8.2

3 Pooh Jeter TIA 29 40.2 7.2

4 Jeremy Pargo DON 29 38.3 7.1

5 Willie Warren ZCB 23 38.2 6.7

*Sayı Krallığı

Player Team GP MPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% PPG

1 Jimmer Fredette SDS 27 40.1 13.0 26.4 .494 4.5 10.9 .412 37.3

2 MarShon Brooks JIA 29 40.3 12.9 26.0 .497 4.0 9.5 .417 36.1

3 Errick McCollum BEIK 25 38.1 11.9 25.2 .473 2.9 8.0 .365 35.5

4 Jamaal Franklin SZD 29 41.7 10.4 22.1 .473 4.0 11.2 .356 35.3

5 Darius Adams XIN 27 38.1 12.1 25.9 .466 4.4 12.5 .355 33.9

6 Jared Cunningham TONG 23 39.2 10.3 21.9 .469 3.7 9.4 .389 33.7

7 Lester Hudson LIA 28 42.5 11.5 24.7 .467 5.8 14.8 .392 33.1

8 Jabari Brown JIL 21 31.8 10.3 21.0 .491 3.0 7.5 .405 32.2

9 Dominique Jones QIN 28 39.9 10.8 22.5 .479 2.0 6.7 .299 29.9

10 Willie Warren ZCB 23 38.2 9.1 19.1 .477 1.9 5.8 .321 28.7

11 Courtney Fortson ZGL 29 38.6 8.7 20.8 .419 2.7 7.8 .344 27.9

12 Pooh Jeter TIA 29 40.2 8.8 18.9 .464 3.6 9.4 .385 27.2

13 Hamed Haddadi SICH 28 37.3 9.4 16.0 .587 0.2 0.9 .280 25.7

14 J.J. Hickson FUJ 25 36.1 10.4 19.4 .537 0.1 0.4 .200 25.2

15 Jeremy Pargo DON 29 38.3 9.8 20.1 .488 2.0 6.0 .339 25.1

16 Donald Sloan GST 28 37.6 9.1 19.0 .482 2.6 6.8 .392 25.1

17 Ding Yanyuhang SHA 28 39.3 8.1 18.3 .441 2.2 6.5 .343 24.6

18 DeJuan Blair TONG 10 32.7 10.4 18.9 .550 0.0 0.3 .000 24.1

19 Ryan Boatright GFD 5 37.1 7.6 19.0 .400 4.4 11.0 .400 24.0

20 Sani Sakakini TIA 27 40.8 8.3 15.4 .537 0.5 1.7 .289 23.3

21 Stephon Marbury BSD 27 35.4 8.7 17.4 .501 1.6 4.8 .331 23.0

22 Maciej Lampe DON 29 32.0 9.2 17.2 .536 1.3 3.7 .346 22.5

23 D.J. Kennedy GFD 22 37.8 8.5 18.0 .474 0.8 3.0 .262 22.4

24 Randolph Morris BSD 19 33.4 8.7 17.3 .505 0.1 0.1 1.000 22.0

25 Zhelin Wang FUJ 27 38.5 8.7 15.9 .545 0.1 0.9 .120 21.4

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