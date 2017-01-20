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Eski Galatasaraylı Sırbistan'da!
20 Ocak 2017 , 18:32
Adriyatik Ligi ekiplerinden Partizan daha önce ülkemizde de forma giyen Jamont Gordon ile anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. ABD’li oyuncu bir süredir Sırp ekibi ile idmanlara çıkıyordu.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray ve TOFAŞ formaları giyen Jamont Gordon parkelere Partizan forması ile döndü. 30 yaşında ve 1.93 boyundaki oyun kurucu Gordon geçen yılı sakatlıklarla geçirmişti. 2008 draftına girip seçilmeyen Gordon, Fortitudo Bologna, Cibona Zagreb, CSKA Moskova’da oynadıktan sonra Galatasaray ve son olarak Tofaş’ta yer almıştı.
Basketball.com.tr
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