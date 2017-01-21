Basketbolda hakem mesleki eğitim konferansı yapıldı

Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar" kapsamında desteklenen basketbol hakem eğitim projesinin final konferansı yapıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi salonunda düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Özden Pelister, TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı, TBF Operasyonlar Direktörü Emin Balcı, Proje Direktörü Dr. Emir Turam, Almanya Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve Proje Direktörü Michael Geisler, Fransa Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve Proje Direktörü Bruno Vauthier, İtalya Basketbol Federasyonu yetkilisi Roberto Chiari, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve danışman Mustafa Erdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Özden Pelister, Avrupa basketbolunun önde gelen ülkeleri arasında bulunan Almanya, Fransa ve İtalya ile iki yıldır sürdürdükleri çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Çalışmaların geldiği nokta hepimize gurur veriyor. Bu ortaklığın en önemli boyutu birikimlerimizi birleştirerek hepimizin paylaştığı ortak bir konuda daha geçerli çözümler üretmek üzere iş birliği yapmak oldu." dedi.

Basketbolda çoğu zaman sonucu küçük ayrıntıların belirlediğini aktaran Pelister, "Böyle olunca hakem kararları doğal olarak öne çıkmaktadır. Sadece bizim ülkemizde değil, bu projede iş birliği yaptığımız diğer üç önemli basketbol ülkesinde hakem performansları en üst seviyede olup, Avrupa'da lokomotif görevi üstlenmektedir." diye konuştu.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel de TBF önderliğinde gerçekleştirilen projenin önemine değinerek, "Bu proje, hakem eğitiminin yanı sıra Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında birlikte çalışmanın bir örneğini oluşturuyor. Bu projenin çıktısı sadece hakemlerin eğitimi amacına hizmet etmiyor, aynı zamanda ülkelerin birbirlerini daha iyi tanımasına, dostluğun güçlenmesine, birlikte hareket etmeye ve sorunlarla birlikte mücadele etmeye hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.