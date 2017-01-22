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John Stockton'ın oğlu Yunanistan'da!
22 Ocak 2017 , 00:22
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- Basketbol
- Genel Haberler
NBA’in efsanevi oyun kurucularından olan John Stockton'ın oğlu Michael Stockton Yunanistan lig takımlarından Apollon Patras ile anlaşmaya vardı.
Avtodor Saratov ‘da oynayan 1989 doğumlu ve 1.85 boyundaki Michael Stockton, bu yıl Pınar Karşıyaka’ya karşı da oynamıştı.
(basketball.com.tr)
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