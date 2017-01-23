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CBL 2. etap grup maçları başladı

Tarih23 Ocak 2017 , 20:42

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CBL 2. etap grup maçları başladı

Corporate Basketball League (CBL)’de 2.Etap Grup maçları başladı.

CBL 7. haftanın detayları şöyle:

Vodafone: 49 - Mercedes Benz Türk: 69

Pirelli: 75 - Türkiye İş Bankası: 70

PwC: 67 - Yapı Kredi: 33

Yemeksepeti: 47 - Assan Alüminyum: 43

BP: 47 - Kordsa Global: 60

İstanbul Ecza Odası: 52 - Yıldız Holding: 66

Türkiye Basketbol Federasyonu: 62 - Digiturk: 59

ING Bank: 55 - Turkcell: 51

Novartis: 48 - Pegasus Airlines: 35

Tüyap: 48 - Teksan: 64

Merck Group: 39 - General Electric: 50

Borusan: 61 - DenizBank: 88

Ekol Lojistik: 74 - Ford Otosan: 60

İş Yatırım: 68 - LG Electronics: 61

Bayer: 90 - Mitsubishi Electric: 81

Unilever: 67 - BASF: 62

Panorama:

Haftanın Takımı: ING Bank

Haftanın Oyuncusu: Volkan Yazıcıoğlu (Pirelli)

Haftanın Antrenörü: Osman Tolga Togo (ING Bank)

Haftanın Beşi:

Ahmet Lütfi Demirhan (Ekol Lojistik)

Kerem Ceylan (Teksan)

Alpaslan Alper (Bayer)

Cenk Karşit (İş Yatırım)

Volkan Yazıcıoğlu (Pirelli)

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