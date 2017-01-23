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CBL 2. etap grup maçları başladı
23 Ocak 2017 , 20:42
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- Basketbol
- Genel Haberler
Corporate Basketball League (CBL)’de 2.Etap Grup maçları başladı.
CBL 7. haftanın detayları şöyle:
Vodafone: 49 - Mercedes Benz Türk: 69
Pirelli: 75 - Türkiye İş Bankası: 70
PwC: 67 - Yapı Kredi: 33
Yemeksepeti: 47 - Assan Alüminyum: 43
BP: 47 - Kordsa Global: 60
İstanbul Ecza Odası: 52 - Yıldız Holding: 66
Türkiye Basketbol Federasyonu: 62 - Digiturk: 59
ING Bank: 55 - Turkcell: 51
Novartis: 48 - Pegasus Airlines: 35
Tüyap: 48 - Teksan: 64
Merck Group: 39 - General Electric: 50
Borusan: 61 - DenizBank: 88
Ekol Lojistik: 74 - Ford Otosan: 60
İş Yatırım: 68 - LG Electronics: 61
Bayer: 90 - Mitsubishi Electric: 81
Unilever: 67 - BASF: 62
Panorama:
Haftanın Takımı: ING Bank
Haftanın Oyuncusu: Volkan Yazıcıoğlu (Pirelli)
Haftanın Antrenörü: Osman Tolga Togo (ING Bank)
Haftanın Beşi:
Ahmet Lütfi Demirhan (Ekol Lojistik)
Kerem Ceylan (Teksan)
Alpaslan Alper (Bayer)
Cenk Karşit (İş Yatırım)
Volkan Yazıcıoğlu (Pirelli)
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