- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bellona AGÜ son 8 turuna yükseldi
25 Ocak 2017 , 21:10
Bellona AGÜ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Cavigal Nice Basket'i 66-56 yendi.
Deplasmandaki ilk müsabakayı da 78-50 kazanan Bellona AGÜ, organizasyonda son 8 turuna yükseldi.
İlk periyodu 25-20 geride tamamlayan Bellona AGÜ, ikinci çeyrekte rakibine üstünlük kurarak soyunma odasına 37-33 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da iyi oyununu sürdüren Kayseri temsilcisi, üçüncü periyodunu 58-40 önde geçtiği mücadeleden 66-56 galip ayrıldı.
Bellona AGÜ'de Wauters 14, Dubljevic de 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Maçın en skorer ismi ise 18 sayıyla Cavigal Nice Basket'ten Toure oldu.
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Vladyslav Isachenko (Ukrayna), Florin Grigoras (Romanya)
Bellona AGÜ: Wauters 14, Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 6, Dubljevic 10, Gray 6, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner 6, Lara Sanders 2, Gizem Sezer 2, Mazic 9, Wright 8
Cavigal Nice Basket: Toure 18, Strunc, Foppossi 7, Sigmundova 4, Anderson 2, Bender 3, Macaulay 6, Kamba 10, Bar 6
1. Periyot: 20-25
Devre: 37-33
3. Periyot: 58-40
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar