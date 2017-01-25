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Ekaterinburg, Hatay'ı farklı mağlup etti
25 Ocak 2017 , 20:26
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Hatay BŞB
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 103-40 yenildi.
Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, gruptaki 7. yenilgisini yaşadı. UMMC Ekaterinburg ise üst üste 9'uncu galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
İlk periyodu 35-14 üstün kapatan UMMC Ekaterinburg, soyunma odasına 63-22 önde gitti. İkinci yarıda farkı daha da açan ev sahibi ekip, 3. çeyreğini 85-30 önde tamamladığı karşılaşmadan 103-40 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi UMMC Ekaterinburg adına 20 sayı kaydeden Brittney Griner oldu. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ise Katsiaryna Snytsina 12 sayıyla oynadı.
Salon: DIVS Spor
Hakemler: Petar Denkovski (Makedonya), Rune Ressel Larsen (Danimarka), Dumitru Stasiev (Moldova)
UMMC Ekaterinburg: Torrens 12, Vieru 7, Cherepanova 5, Belyakova 3, Petrakova 9, Arteshina 4, Baric 11, Nolan 4, Toliver 5, Taurasi 9, Meesseman 14, Griner 20
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Magklara 4, Popovic 4, Devran Tanaçan 4, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 6, Snytsina 12, Stankovic 6, Candide Öztürk 2
1. Periyot: 35-14
Devre: 63-22
3. Periyot: 85-30
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Hatay BŞB
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