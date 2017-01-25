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Galatasaray kupada son 8 turuna yükseldi

Tarih25 Ocak 2017 , 17:05

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Galatasaray kupada son 8 turuna yükseldi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 tur rövanş maçında Macaristan'ın PEAC Pecs takımını 81-49 yendi.

Deplasmandaki ilk maçta da rakibini 71-67 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada son 8 turuna yükseldi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Galatasaray:  Işıl Alben 11,Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4

PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs

1. Periyot: 21-12

Devre: 40-25

3. Periyot: 68-39

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