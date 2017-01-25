Mersin, USK Prag takımına 96-47 yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 96-47 yenildi.

Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyespor, 10. mağlubiyetini yaşadı. ZVVZ USK Prag ise 4'ü üst üste olmak üzere 8. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-8 üstün geçen ZVVZ USK Prag, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 47-20 önde gitti.

İkinci yarıda da farklı üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 3. periyodunu 63-32 önde geçtiği maçı 96-47 kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi ZVVZ USK Prag adına 18 sayı üreten Hanusova oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Petronyte 14, Henry 11 sayı kaydetti.