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Mersin, USK Prag takımına 96-47 yenildi
25 Ocak 2017 , 23:12
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- Basketbol
- Genel Haberler
- Mersin BŞB.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 96-47 yenildi.
Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyespor, 10. mağlubiyetini yaşadı. ZVVZ USK Prag ise 4'ü üst üste olmak üzere 8. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-8 üstün geçen ZVVZ USK Prag, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 47-20 önde gitti.
İkinci yarıda da farklı üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 3. periyodunu 63-32 önde geçtiği maçı 96-47 kazandı.
Mücadelenin en skorer ismi ZVVZ USK Prag adına 18 sayı üreten Hanusova oldu. Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ise Petronyte 14, Henry 11 sayı kaydetti.
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