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"Tecrübemizle maçı kazanmak bizi sevindiriyor"
25 Ocak 2017 , 22:40
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i 88-85 yendikleri maçta tecrübelerini ortaya koyduklarını söyledi.
Sarıca, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, grubun sert takımlarından birine karşı iyi oynadıklarını belirterek, "Tamamen prestij maçıydı. Ciddiyetimizle ilk 15 dakika muazzam oynadık. Rakip son ana kadar oyundan kopmuyor. Yüzdeli dış atışlarla oyuna ortak oldular. Tecrübemizle maçı kazanmak bizi sevindiriyor." dedi.
Ufuk Sarıca, organizasyonda en güçlü grupta birinci olmanın ilerisi için kendilerine umut verdiğini kaydetti.
MHP Riesen Başantrenörü John Patrick ise Beşiktaş Sompo Japan'ın grubun en iyi takımı olduğunu ve lider olmayı hak ettiğini dile getirdi.
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