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Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı
26 Ocak 2017 , 17:39
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı.
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türk temsilcileri Demir İnşaat Büyükçekmece, Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak'ın son 16 turundaki rakipleri belli oldu.
Son 16 turunda Demir İnşaat Büyükçekmece ile Rus ekibi Enisey, Gaziantep Basketbol ile İsrail'in Ironi Nahariya takımı ve Muratbey Uşak ile Rumen temsilcisi CSM CSU Oradea eşleşti.
FIBA Avrupa Kupası'nda maçların 8 ve 22 Şubat'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:
Gaziantep Basketbol - Ironi Nahariya (İsrail)
Elan Chalon (Fransa) - Egis Kormend (Macaristan)
Pau-Lacq-Orthez (Fransa) - Telenet Oostende (Belçika)
Nanterre (Fransa) - Proximus Spirou (Belçika)
Muratbey Uşak - CSM CSU Oradea (Romanya)
Demir İnşaat Büyükçekmece - Enisey (Rusya)
Cibona (Hırvatistan) - Stelmet Zielona Gora (Polonya)
Kataja Basket (Finlandiya) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)
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