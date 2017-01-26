Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» Genel Haberler

Joey Dorsey: "Porno yıldızı olmak istiyorum"

Tarih26 Ocak 2017 , 23:33

Yorum
Joey Dorsey: Porno yıldızı olmak istiyorum

Daha önce Türkiye’de Galatasaray’da da forma giyen ABD’li basketbolcu Joey Dorsey, emekli olduktan sonra porno yıldızı olmayı düşündüğü açıkladı.

Joey Dorsey, yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurdu. Barcelona’nın 33 yaşındaki ABD’li pivotu, basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde porno yıldızı olmak istediğini söyledi.

Başarılı sporcunun bu açıklaması, İspanya’da gündeme oturdu. NBA’de Houston Rockets, Toronto Raptors gibi takımların formasını giyen Dorsey, Türkiye’de de Galatasaray ve Royal Halı Gaziantep’te oynamıştı.

(Sampiy10)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

me