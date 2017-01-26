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Joey Dorsey: "Porno yıldızı olmak istiyorum"
26 Ocak 2017 , 23:33
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Daha önce Türkiye’de Galatasaray’da da forma giyen ABD’li basketbolcu Joey Dorsey, emekli olduktan sonra porno yıldızı olmayı düşündüğü açıkladı.
Joey Dorsey, yaptığı açıklamalarda gündeme damga vurdu. Barcelona’nın 33 yaşındaki ABD’li pivotu, basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde porno yıldızı olmak istediğini söyledi.
Başarılı sporcunun bu açıklaması, İspanya’da gündeme oturdu. NBA’de Houston Rockets, Toronto Raptors gibi takımların formasını giyen Dorsey, Türkiye’de de Galatasaray ve Royal Halı Gaziantep’te oynamıştı.
(Sampiy10)
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