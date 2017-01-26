Stephane Lasme'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray Odeabank’ın Eurocup şampiyonluğunda önemli payı olan oyunculardan Stephane Lasme, geçen sezonun sonunda Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan bir yıl men cezası almıştı. Başarılı pota altı oyuncusu yeni takımını ise NBDL’den buldu.

Chris Reichert’in haberine göre, Galatasaray Odeabank geçen sezon 60 maçta ortalama 26 dakika süre alırken, 11.4 sayı, 6.4 ribaunt ve 1.5 blokla oynayan 33 yaşındaki Stephane Lasme, NBA’in gelişim ligi olan NBDL takımlarından biriyle sözleşme imzaladı.

(eurohoops)