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Yakın Doğu Üniversitesi son 8 turuna yükseldi

Tarih26 Ocak 2017 , 20:23

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Yakın Doğu Üniversitesi son 8 turuna yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Almanya'nın Rutronik Stars Keltern takımını 85-58 mağlup etti.

Almanya'daki ilk karşılaşmada rakibini 76-62 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla kupada adını son 8 turuna yazdırdı.

Salon: Caferağa

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Borys Shulga (Ukrayna), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 6, Holingsvorth 1, Carson 13, Mc Bride 14, Vandersloot 12, Olcay Çakır 11, Eldebrink 12, Robinson 2, Gizem Başaran 8, Bahar Çağlar 6

Rutronik Stars Keltern: Thomas 11, Pokk 14, Vucurovic 12, Davis 2, Mayombo 4, Ciappina 6, Elbert, Wagner 5, Schuler, Teilane 4

1. Periyot: 17-12

Devre: 37-29

3. Periyot: 60-46

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