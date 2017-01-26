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Yakın Doğu Üniversitesi son 8 turuna yükseldi
26 Ocak 2017 , 20:23
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- Basketbol
- Genel Haberler
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Almanya'nın Rutronik Stars Keltern takımını 85-58 mağlup etti.
Almanya'daki ilk karşılaşmada rakibini 76-62 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, bu sonuçla kupada adını son 8 turuna yazdırdı.
Salon: Caferağa
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Borys Shulga (Ukrayna), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 6, Holingsvorth 1, Carson 13, Mc Bride 14, Vandersloot 12, Olcay Çakır 11, Eldebrink 12, Robinson 2, Gizem Başaran 8, Bahar Çağlar 6
Rutronik Stars Keltern: Thomas 11, Pokk 14, Vucurovic 12, Davis 2, Mayombo 4, Ciappina 6, Elbert, Wagner 5, Schuler, Teilane 4
1. Periyot: 17-12
Devre: 37-29
3. Periyot: 60-46
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