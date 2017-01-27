Basketbolda zorlu hafta!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16., Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne (TBL) ise 20. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve TBL'de haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Beşiktaş Akatlar Arena)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece (Hayri Gür)

29 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak (Ülker Sports Arena)

16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank (Yeni Balıkesir)

19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

30 Ocak Pazartesi:

19.00 TOFAŞ-Darüşşakafa Doğuş (TOFAŞ)

20.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Abdi İpekçi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş-Bellona AGÜ (Beşiktaş Akatlar Arena)

14.00 BOTAŞ-Tosyalı Toyo Osmaniye (Menderes)

14.00 Girne Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Mamak Belediyesi)

15.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)

29 Ocak Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Caferağa)

17.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.30 Final Gençlik-Pertevniyal (Final Okulları)

Yarın:

16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar (Gazanfer Bilge)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Gelişim Koleji (Mustafa Dağıstanlı)

16.30 Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

17.00 Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yalova Group Belediye (Sakarya Atatürk)

18.00 Afyon Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Nesine.com Eskişehir Basket (Akhisar Belediye)

29 Ocak Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Muğla Orman (Banvit Kara Ali Acar)