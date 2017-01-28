Maç sırasında gözü çıktı!

Yeni Zelanda'da oynanan basketbol maçı sırasında Breakers takımının oyuncusu Akil Mitchell'in göz bebeği, rakip takımın oyuncusunun parmağının girmesi sonucu yerinden çıktı. Yeni Zelanda medyası, oyuncunun durumunun iyi olduğunu yazdı.

Olay Auckland'de, Cairns Taipans-Yeni Zelanda Breakers arasında oynanan Avustralya Ulusal Basketbol Ligi maçı sırasında yaşandı. ABD'li oyuncu atağa cıktığı sırada rakip takımın oyuncusunun parmağı yanlışlıkla Mitchell'in gözüne girdi.

Mitchell olay sonrası sol gözünü tutarak yere yattı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yeni Zelanda radyosuna olay anını anlatan oyuncu, 'Avucunu yüzüne götürdüğünde göz bebeğinin göz çukurunun dışında, suratının kenarında olduğunu hissettiğini' söyledi. Basketbolcunun kısa süre içinde tamamen iyileşerek, bir süre koruyucu gözluk takmak şartıyla, yeniden oynamaya başlaması bekleniyor.



Kaynak : Takvim