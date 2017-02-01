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"Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz"
01 Şubat 2017 , 13:16
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Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, hem Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Avrupa Kupası'nda hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.
Köken, yaptığı açıklamada, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin şu anda Avrupa'nın en iyi 2 liginden biri olduğunu dile getirdi.
Ligde Gaziantep'in adını kalıcı olarak sürdürmek istediklerini anlatan Köken, hafta sonu deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Ligde son 4, FIBA Avrupa Kupası'nda ise son 3 maçımızı kazandık. Yakaladığımız bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Bunu yapacak kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
FIBA Avrupa Kupası'nda da son 16 takım arasına kaldıklarını anımsatan Deniz Köken, "Önümüzdeki hafta çeyrek finale kalmak için İsrail takımı Ironi Nahariya ile ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Her iki kulvarda da hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Dar rotasyon ve sezon başından bu yana yaşanan sakatlık problemlerimize rağmen yakaladığımız bu ivme, bizim açımızdan çok sevindirici." ifadelerini kullandı.
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