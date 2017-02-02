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Hatay tek farkla kazandı!

Tarih02 Şubat 2017 , 00:09

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Hatay tek farkla kazandı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın ESBVA-LM takımını 72-71 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor grupta 4. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi 6. kez mağlup oldu. 

Salon: Le Palacium

Hakemler: Michele Rossi (İtalya), Samira Barrima (Portekiz), Chris Dodds (İskoçya)

ESBVA-LM: Gomis 21, Ayayi, Sy-Diop 2, Gaye 8, Iagupova 18, Bremont 9, Stepanova 7, Naumemko, Amant 6 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 25, Popovic 6, Snytsina 12, Hurst 3, Bahar Öztürk 13, Stankovic 5, Devran Tanaçan, Melike Tuğba Oral 8, Magklara

1. Periyot: 20-13

Devre: 37-35

3. Periyot: 56-53

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