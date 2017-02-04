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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih04 Şubat 2017 , 21:51

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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 16. haftası toplam 9 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasına 6 maçla devam edildi. 

Alınan sonuçlar şöyle: 

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan: 66-84

Demir İnşaat Büyükçekmece-Best Balıkesir: 92-100

Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 79-92

Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park: 81-80

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 

MBK Doğuş Hastanesi-BOTAŞ: 63-77

Tosyalı Toyo Osmaniye-Yakın Doğu Üniversitesi: 64-85

Galatasaray-Girne Üniversitesi: 89-68

Adana ASKİ-Beşiktaş: 61-56

Bellona AGÜ-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 74-64

Türkiye Basketbol 1. Ligi 

İstanbulspor Beylikdüzü-Muğla Orman: 84-80

Petkimspor-Nesine.com Eskişehir Basket: 75-65

Mamak Belediye Ankara DSİ-Yalova Group Belediye: 88-98

Düzce Belediyespor-Türk Telekom: 76-75

Akhisar Belediyespor-Pertevniyal: 89-70

Afyon Belediyespor-Gelişim Koleji: 90-63

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