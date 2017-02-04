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Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'da
04 Şubat 2017 , 20:17
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Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası A Grubu dördüncü ve son maçında İsrail temsilcisi Ilan Ramat Gan'ı 77-42 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, bu skorla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılım hakkı kazandı.
Almanya'nın Elxleben kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında ev sahibi ekip Thuringia Bulls'a 69-65 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Handicap Sport Varese'yi 64-30 yenerken, Fransız rakibine de üstünlük kurarak grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.
Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçında Ilan Ramat Gran ekibini 77-42 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım, grup lideri Thuringia Bulls'un ardından ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş RMK Marine, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonuna çeyrek final turundan katılma hakkı elde etti.
Çeyrek final müsabakaları 9-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
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