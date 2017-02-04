Beşiktaş RMK Marine, Meaux takımını mağlup etti

Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası'ndaki üçüncü maçında Fransa'nın Meaux ekibini 70-46 mağlup etti.

Almanya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında ev sahibi ekip Thuringia Bulls'a 69-65 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ikinci karşılaşmasında İtalya temsilcisi Handicap Sport Varese'yi 64-30 yenerken, Fransız rakibine de üstünlük kurarak grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.

Beşiktaş RMK Marine, gruptaki son maçını bu akşam İsrail'in Ilan Ramat Gran ekibiyle yapacak.

Organizasyonda grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final eleme turuna katılacak. Beşiktaş RMK Marine, grubunu üçüncü sırada bitirmesi halinde Andre Vergauwen Kupası'na, dördüncü sırada olması durumunda ise Willi Brinkmann Kupası'na katılacak.