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Galatasaray, Baskets Hamburg'a mağlup oldu

Tarih04 Şubat 2017 , 14:16

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Galatasaray, Baskets Hamburg'a mağlup oldu

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası'ndaki üçüncü maçında Almanya temsilcisi Baskets Hamburg'a 58-45 mağlup oldu.

Almanya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Alman temsilcisi karşısında ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray, gruptaki son maçında İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte ile bu akşam karşılaşacak.

Organizasyonda grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final eleme turuna katılacak. Galatasaray, grubunu üçüncü sırada bitirmesi halinde Andre Vergauwen Kupası'na, dördüncü sırada olması durumunda ise Willi Brinkmann Kupası'na katılacak. 

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