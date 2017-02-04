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Sakarya'da basketbol maçının ardından arbede

Tarih04 Şubat 2017 , 01:01

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Sakarya'da basketbol maçının ardından arbede

 Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. hafta müsabakaları kapsamındaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor Durmazlar karşılaşması sonunda bazı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı, Sakarya temsilcisi 20 sayı farkla 85-65 kazandı.

Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar tribündeki koltukları sökerek birbirlerine fırlattı.

Güvenlik güçlerince yatıştırılan olay sonrası taraftarlar, polis ekipleri tarafından salondan çıkartıldı.

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