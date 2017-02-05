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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları
05 Şubat 2017 , 20:24
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 22. haftası toplam 3 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 69-76
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes: 72-74
Darüşşafaka Doğuş-Banvit: 70-76
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 106-63
Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 66-52
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 78-74
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