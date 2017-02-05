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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Tarih05 Şubat 2017 , 20:24

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Basketbol müsabakalarında günün sonuçları

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftaya 3 maçla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ise 22. haftası toplam 3 maçla tamamlandı. 

Alınan sonuçlar şöyle: 

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 69-76

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Anadolu Efes: 72-74

Darüşşafaka Doğuş-Banvit: 70-76

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 

Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 106-63

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 66-52

Türkiye Basketbol 1. Ligi 

Bandırma Kırmızı-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent: 78-74

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