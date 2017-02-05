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Osman Solakoğlu unutulmadı..
05 Şubat 2017 , 14:10
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- Basketbol
- Genel Haberler
Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş, eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlarından Osman Solakoğlu, vefatının 12. yılında mezarı başında anıldı.
Solakoğlu'nun Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, TBF Altyapı Faaliyetler Müdürü Necati Güler, basketbol camiasından isimler ile Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nün bu yılki sahibi Düzce Fatih Ortaokulu sporcuları katıldı.
Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi
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- Basketbol
- Genel Haberler
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