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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor
06 Şubat 2017 , 11:28
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- Basketbol
- Genel Haberler
Corporate Basketball League (CBL)’de 9.hafta maçları oynandı. Play-off’lara yaklaştıkça heyecanın arttığı Corporate Basketball League’de 9.haftanın detayları şöyle:
Arçelik: 67 - TEB: 60
Merck Group: 64 - Tüyap: 61
BASF: 49 - Burgan Bank: 42
Garanti Teknoloji: 57 - DenizBank: 80
Türkiye Basketbol Federasyonu: 73 - İstanbul Tabip Odası: 64
Yapı Kredi: 60 - Türk Telekom: 63
AMGEN & Mustafa Nevzat: 56 - Mitsubishi Electric: 83
ING Bank: 84 - Schneider Electric: 60
Kuveyt Türk: 68 - İş Yatırım: 56
Enerjisa: 51 - BP: 46
Deloitte: 59 - Yıldız Holding: 61
Teksan: 55 - General Electric: 52
Odeabank: 77 - Doğuş Grubu: 79
Coca-Cola İçecek: 93 - Vodafone: 75
Anadolu Hayat Emeklilik: 61 - Mercedes Benz Türk: 91
Panorama:
Haftanın Takımı: Merck Group
Haftanın Oyuncusu: Onur Yılmaz (Merck Group)
Haftanın Antrenörü: Cüneyt Gülşen (Merck Group)
Haftanın Beşi:
Emre Alkaç (Mitsubishi Electric)
Onur Yılmaz (Merck Group)
Kerem Ceylan (Teksan)
Enes Gezer (ING Bank)
Tolga Ünver (Coca-Cola İçecek)
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