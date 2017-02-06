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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor

Tarih06 Şubat 2017 , 11:28

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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor

Corporate Basketball League (CBL)’de 9.hafta maçları oynandı. Play-off’lara yaklaştıkça heyecanın arttığı Corporate Basketball League’de 9.haftanın detayları şöyle:

Arçelik: 67 - TEB: 60

Merck Group: 64 - Tüyap: 61

BASF: 49 - Burgan Bank: 42

Garanti Teknoloji: 57 - DenizBank: 80

Türkiye Basketbol Federasyonu: 73 - İstanbul Tabip Odası: 64

Yapı Kredi: 60 - Türk Telekom: 63

AMGEN & Mustafa Nevzat: 56 - Mitsubishi Electric: 83

ING Bank: 84 - Schneider Electric: 60

Kuveyt Türk: 68 - İş Yatırım: 56

Enerjisa: 51 - BP: 46

Deloitte: 59 - Yıldız Holding: 61

Teksan: 55 - General Electric: 52

Odeabank: 77 - Doğuş Grubu: 79

Coca-Cola İçecek: 93 - Vodafone: 75

Anadolu Hayat Emeklilik: 61 - Mercedes Benz Türk: 91

Panorama:

Haftanın Takımı: Merck Group

Haftanın Oyuncusu: Onur Yılmaz (Merck Group)

Haftanın Antrenörü: Cüneyt Gülşen (Merck Group)

Haftanın Beşi:

Emre Alkaç (Mitsubishi Electric)

Onur Yılmaz (Merck Group)

Kerem Ceylan (Teksan)

Enes Gezer (ING Bank)

Tolga Ünver (Coca-Cola İçecek)

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