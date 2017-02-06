Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» Genel Haberler

Erman Kunter ile yollar ayrıldı!

Tarih06 Şubat 2017 , 17:49

Yorum
Erman Kunter ile yollar ayrıldı!

Fransa Ligi Pro A’da son maçında Strasbourg’a karşı 29 sayılık bir yenilgi alan Le Mans’da koç Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

Ligde 9-9 derecesiyle play-off hedefi için savaş veren Le Mans’da son yenilginin ardından bu karar alınırken Kunter ekibine geçen sezon Fransa kupasını kazandırmıştı. (basketmerkezi)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

ih