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Enisey: 91 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 81
08 Şubat 2017 , 17:23
Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Enisey takımına deplasmanda 91-81 yenildi.
İlk çeyreği 19-19 berabere biten karşılaşmanın ilk devresi, Enisey'in 46-37 üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta da 75-62'lik skorla üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, mücadeleden 91-81 galip ayrıldı.
Demir İnşaat Büyükçekmece, Rus ekiple rövanşı 22 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.
Detaylar
Salon: Sever Arena
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Oskars Lucis (Letonya), Branislav Mrdak (Sırbistan)
Enisey: Hilliard 10, Zavoruev 18, Elegar 13, Braimoh 11, Taylor 13, Lukashov 6, Trushkin 11, Pavlov 5, Kanygin 4, Pichkurov
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 8, Burak Can Yıldızlı 9, Stipanovic 13, Tayfun Erülkü 8, Hayes 14, Buckner 15, Mutlu Akpınar 5, Caloiaro 9
1. Periyot: 19-19
Devre: 46-37
3. Periyot: 75-62
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