Fenerbahçe evinde galip

Basketbolda Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 71-60 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreği, konuk takımın 19-18 üstünlüğüyle sona erdi. 15. dakikası 22-22 eşitlikle geçilen müsabakada üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, devre arasına 35-30 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, periyotun son 24 saniyesine 21 sayılık (57-36) farkla girdi. Fenerbahçe, kalan sürede rakibinin 6-0'lık serisine engel olamasa da üçüncü çeyreği 57-42 önde tamamladı. Yakaladığı skor avantajını mücadelenin sonuna kadar elinde bulunduran Fenerbahçe, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 14'er sayı atan Lavender ile Quigley ile 12 sayıyla mücadele eden Stricklen galibiyette önemli rol aldı. Konuk takımda ise Morrison 15 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu skorla Fenerbahçe A Grubu'ndaki 9. galibiyetini aldı. Wisla Can-Pack'in mağlubiyet sayısı ise 9'a yükseldi.

Detaylar

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Michel Glod (Lüksemburg), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Lavender 14, Gruda 6, Quigley 14, Stricklen 12, Verameyenka 4, Pelin Bilgiç 6, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 2, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan

Wisla Can-Pack: Gidden 8, Ben Abdelkader 13, Morrison 15, Zietara 6, Ygueravide 12, Pop 6, Szott-Hejmej

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-30

3. Periyot: 57-42