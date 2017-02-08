- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe evinde galip
08 Şubat 2017 , 22:13
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Fenerbahçe
Basketbolda Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Polonya'nın Wisla Can-Pack takımını 71-60 mağlup etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreği, konuk takımın 19-18 üstünlüğüyle sona erdi. 15. dakikası 22-22 eşitlikle geçilen müsabakada üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, devre arasına 35-30 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, periyotun son 24 saniyesine 21 sayılık (57-36) farkla girdi. Fenerbahçe, kalan sürede rakibinin 6-0'lık serisine engel olamasa da üçüncü çeyreği 57-42 önde tamamladı. Yakaladığı skor avantajını mücadelenin sonuna kadar elinde bulunduran Fenerbahçe, sahadan 71-60 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte 14'er sayı atan Lavender ile Quigley ile 12 sayıyla mücadele eden Stricklen galibiyette önemli rol aldı. Konuk takımda ise Morrison 15 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Bu skorla Fenerbahçe A Grubu'ndaki 9. galibiyetini aldı. Wisla Can-Pack'in mağlubiyet sayısı ise 9'a yükseldi.
Detaylar
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Michel Glod (Lüksemburg), Maka Kupatadze (Gürcistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Lavender 14, Gruda 6, Quigley 14, Stricklen 12, Verameyenka 4, Pelin Bilgiç 6, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 2, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan
Wisla Can-Pack: Gidden 8, Ben Abdelkader 13, Morrison 15, Zietara 6, Ygueravide 12, Pop 6, Szott-Hejmej
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-30
3. Periyot: 57-42
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar