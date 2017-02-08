Gaziantep Basketbol farklı kaybetti

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Ironi Nahariya takımına 21 sayı farkla 96-75 yenildi.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreğin son dakikasında etkili bir performans gösteren Gaziantep Basketbol, periyodu 28-21 önde tamamladı. İkinci yarıda yaptığı iyi savunmayla Gaziantep temsilcisine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, üstünlüğe ele alarak, devre arasına 45-42 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi takım, farkı çift haneye çıkararak, üçüncü çeyreği 77-65 üstün bitirdi. Mücadelenin 37. dakikasında farkı 23 sayıya (92-69) çıkaran İsrail temsilcisi, sahadan 96-75 galip ayrıldı.

Müsabakada 23 sayıyla oynayan ev sahibi takımdan Kitchen maçın en skoreri oldu. Gaziantep Basketbol'da ise Rautins'in 19, Balazic ile Jefferson'un 13'er sayısı mağlubiyeti önlemedi.

Karşılaşmasın rövanşı 22 Şubat Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

Detaylar

Salon: Nahariya

Hakemler: Anastasios Piloidis (Yunanistan), Ernad Karovic (Bosna Hersek), Andrei Sharapa (Belarus)

Ironi Nahariya: Faust 16, Kitchen 23, Gates 11, Nash 16, Asante-Asare 2, Berkowitz 2, Douglass 8, Skjoldebrand 18, Bar-Even

Gaziantep Basketbol: Rautins 19, Alper Özcan 2, Denmon 9, Ruzic, Balazic 13, Cherry 11, Haislip 8, Jefferson 13, Altan Erol, Erden Eryüz

1. Periyot: 21-28

Devre: 45-42

3. Periyot: 77-65