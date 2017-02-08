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Muratbey Uşak deplasmanda kayıp

Tarih08 Şubat 2017 , 22:10

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Muratbey Uşak deplasmanda kayıp

Muratbey Uşak Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında, konuk olduğu Rumen ekibi CSM Oradea'ya 82-72 yenildi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi CSM Oradea, ilk çeyreği 25-15 üstün tamamladı ancak Muratbey Uşak, soyunma odasında giderken farkı bir sayıya (36-35) indirdi.

Üçüncü periyot sonunda tek sayılık farkı (57-56) koruyan Rumen temsilcisi, son 10 dakikadaki etkili hücumları sayesinde maçı, 82-72 kazandı.

CSM Oradea'da kenardan oyuna giren Pasalic, 25 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Muratbey Uşak, 22 Şubat'taki rövanş maçında rakibini konuk edecek.

Detaylar

Salon: Antonio Alexe

Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Janusz Calik (Polonya), Arnis Ozols (Letonya)

CSM Oradea: Mirkovic 5, Mandache 7, Zeno 13, Nicoara 8, Denison 18, Pasalic 25, Petrisor, Lucic 5, Tibirna 1, Nicolescu

Muratbey Uşak: Vasiliauskas 8, Harrison 16, Berkay Candan 8, Freimanis 16, Auguste 9, McKissic 3, Ibekwe 4, Hakan Demirel 8, Görkem Sönmez, Özcan Sürücü, Berent Kavaklıoğlu

1. Periyot: 25-15

Devre: 36-35

3. Periyot: 57-56

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