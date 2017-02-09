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Hatay sahasında kazandı
09 Şubat 2017 , 20:17
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Hatay BŞB
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi 58-54 yendi.
Maçın en skorer ismi 13 sayıyla Polkowice'den Faulkner olurken Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Snytsina ve Bahar Öztürk 11'er sayı üretti.
Salon: Antakya
Hakemler: Antonis Demetriou (Kıbrıs Rum Kesimi), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Ivana Ivanovic (Sırbistan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 8, Popovic 5, Snytsina 11, Hurst 10, Magklara, Stankovic 10 , Devran Bostancı, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral
CCC Polkowice: Stankiewicz, Ortizvives 4, Gala 12, Rezan 10, Harrison 8, Faulkner 13, Swiatowska, Idziorek, Urbaniak 5, Musina 2
1. Periyot: 22-10
Devre: 25-27
3. Periyot: 47-36
5 faulle çıkan: 35.20 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Hatay BŞB
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