Markovic: ''İzmir'deki rövanşa çok iyi..."

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-80 mağlup eden Fraport Skyliners'ın başantrenörü Gordon Herbert, "İzmir'de de zor bir müsabaka bizi bekliyor." dedi.

Herbert, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Pınar Karşıyaka karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İstedikleri oyunu sergilediklerini belirten Herbert, "Sadece bir maç kazandık. İzmir'de de zor bir müsabaka bizi bekliyor." diye konuştu.

Pınar Karşıyaka cephesi

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, rakibi tebrik ederek, sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

İkinci periyotta oyunu kontrol etmelerine rağmen diğer periyotta kötü oynadıklarını kaydeden Markovic, "Özellikle boyalı alandan ve rakibimize verdiğim ikinci şanslardan çok sayı yedik. Böyle bir rakibe bu kadar kolay sayı şansı verdiğinizde kazanmanız mümkün değil. Savunmadan memnun değilim. İzmir'deki rövanşa çok iyi konsantre olup, turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.