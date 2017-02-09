- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mersin Büyükşehir rahat kazandı
09 Şubat 2017 , 22:02
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Mersin BŞB.
Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar ekibi Uni Györ'ü 73-54 yendi.
İlk periyodu 19-12 önde kapatan ev sahibi Uni Györ, soyunma odasına giderken 7 sayılık farkı (31-24) korudu.
Maçın 3. çeyreğinde, ilk yarıdakinden fazla sayı atıp rakibini 7 sayıda tutan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 50-38 öne geçti. Hücumdaki etkili performansını son 10 dakikada da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 73-54 kazandı.
Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk 10 karşılaşmasını kaybettikten sonra art arda 2. galibiyetini elde etti. Uni Györ ise 11. yenilgisini aldı.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Mersin BŞB.
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar