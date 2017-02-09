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Mersin Büyükşehir rahat kazandı

Tarih09 Şubat 2017 , 22:02

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Mersin Büyükşehir rahat kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar ekibi Uni Györ'ü 73-54 yendi.

İlk periyodu 19-12 önde kapatan ev sahibi Uni Györ, soyunma odasına giderken 7 sayılık farkı (31-24) korudu.

Maçın 3. çeyreğinde, ilk yarıdakinden fazla sayı atıp rakibini 7 sayıda tutan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 50-38 öne geçti. Hücumdaki etkili performansını son 10 dakikada da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 73-54 kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk 10 karşılaşmasını kaybettikten sonra art arda 2. galibiyetini elde etti. Uni Györ ise 11. yenilgisini aldı.

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