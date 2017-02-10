Basketbolda zorlu hafta!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 18'inci, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 17'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 23'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Muratbey Uşak (Ankara)

17.00 TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece (TOFAŞ)

18.00 Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka (Hayri Gür)

12 Şubat Pazar:

17.00 Anadolu Efes-Best Balıkesir (Abdi İpekçi)

19.00 Fenerbahçe-Yeşilgiresun Belediyespor (Ülker Sports Arena)

13 Şubat Pazartesi:

18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Doğuş (Karataş Şahinbey)

20.00 Banvit-Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

15.30 Bellona AGÜ-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-MBK Doğuş Hastanesi (Caferağa)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye (Prof. Dr. Turgay Atasü)

12 Şubat Pazar:

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Menderes)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi (Edip Buran)

14.00 Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

15.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Beşiktaş Akatlar Arena)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Gelişim Koleji-İstanbulspor Beylikdüzü (Gelişim Koleji)

16.00 Acıbadem Üniversitesi-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Acıbadem Üniversitesi)

Yarın:

15.00 Pertevniyal-Mamak Belediye Ankara DSİ (Ahmet Cömert)

16.00 Muğla Orman-Final Gençlik (Muğla Atatürk)

16.00 Türk Telekom-Bandırma Kırmızı (TOBB ETÜ)

16.00 Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Afyon Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

19.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Düzce Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

12 Şubat Pazar:

16.00 Bursaspor Durmazlar-Akhisar Belediyespor (Bursa Atatürk)

16.00 Yalova Group Belediyespor-Petkimspor (Yalova 90. Yıl)