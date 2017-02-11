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Ben Yahi Şanlıurfa'da!
11 Şubat 2017 , 09:49
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- Basketbol
- Genel Haberler
Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler, Cezayirli Abdellah Ben Yahi ile 1,5 yıllığına anlaştı. Antrenör Serdar Yıldırım, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü ile yarın evlerinde karşılaşacaklarını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu maçı kazanarak, ikinci devreye galibiyetle başlamayı amaçlıyoruz. İlk yarıyı 15 puanla 7. sırada tamamladık. Amacımız bu sezon yenisi olduğumuz ligi orta sıralarda tamamlamak. Bunun için de kadromuzu 26 yaşındaki Cezayirli Abdellah Ben Yahi ile güçlendirdik. Ben Yahi takımla antrenmanlara başladı. Umarım katkı sağlar. Pazar günü taraftarlarımızın salonu doldurarak takıma destek vermelerini bekliyoruz."
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