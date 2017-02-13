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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor

Tarih13 Şubat 2017 , 20:03

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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor

Corporate Basketball League (CBL)’de 10. Hafta maçları oynandı.

10.haftanın detayları şöyle:

Garanti Teknoloji: 60 - Coca-Cola İçecek: 94

Arçelik: 65 - Burgan Bank: 44

LG Electronics: 61 - KPMG: 66

İstanbul Ecza Odası: 52 - Turkcell: 79

Merck Group: 50 - Kordsa Global: 64

PwC: 77 - Digiturk: 53

Mercedes Benz Türk: 73 - Borusan: 47

Deloitte: 63 - ING Bank: 65

TEB: 72 - Unilever: 61

AMGEN & Mustafa Nevzat: 48 - Assan Alüminyum: 55

BASF: 46 - Henkel: 38

Yemeksepeti: 65 - Bayer: 54

Pegasus Airlines: 38 - İş Yatırım: 49

Pirelli: 69 - Ekol Lojistik: 73

BP: 36 - General Electric: 43

DenizBank: 80 - Vodafone: 58

Panorama:

Haftanın Takımı: Assan Alüminyum

Haftanın Oyuncusu: Mustafa Keskintürk (DenizBank)

Haftanın Antrenörü: Hasan Tahir Çakır (Assan Alüminyum)

Haftanın Beşi:

Kerem Varcan (Turkcell)

Berk Özipek (Mercedes Benz Türk)

Mustafa Keskintürk (DenizBank)

İdris Çetebozan (PwC)

Tolga Ünver (Coca-Cola İçecek)

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