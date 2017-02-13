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Corporate Basketball League heyecanı sürüyor
13 Şubat 2017 , 20:03
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Corporate Basketball League (CBL)’de 10. Hafta maçları oynandı.
10.haftanın detayları şöyle:
Garanti Teknoloji: 60 - Coca-Cola İçecek: 94
Arçelik: 65 - Burgan Bank: 44
LG Electronics: 61 - KPMG: 66
İstanbul Ecza Odası: 52 - Turkcell: 79
Merck Group: 50 - Kordsa Global: 64
PwC: 77 - Digiturk: 53
Mercedes Benz Türk: 73 - Borusan: 47
Deloitte: 63 - ING Bank: 65
TEB: 72 - Unilever: 61
AMGEN & Mustafa Nevzat: 48 - Assan Alüminyum: 55
BASF: 46 - Henkel: 38
Yemeksepeti: 65 - Bayer: 54
Pegasus Airlines: 38 - İş Yatırım: 49
Pirelli: 69 - Ekol Lojistik: 73
BP: 36 - General Electric: 43
DenizBank: 80 - Vodafone: 58
Panorama:
Haftanın Takımı: Assan Alüminyum
Haftanın Oyuncusu: Mustafa Keskintürk (DenizBank)
Haftanın Antrenörü: Hasan Tahir Çakır (Assan Alüminyum)
Haftanın Beşi:
Kerem Varcan (Turkcell)
Berk Özipek (Mercedes Benz Türk)
Mustafa Keskintürk (DenizBank)
İdris Çetebozan (PwC)
Tolga Ünver (Coca-Cola İçecek)
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