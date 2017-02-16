- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Barcelona Lassa'da Navarro ameliyat edildi
16 Şubat 2017 , 13:59
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
İspanya Birinci Basketbol Ligi (Liga Endesa) takımlarından Barcelona Lassa'nın deneyimli oyuncusu Juan Carlos Navarro, ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki yıldız basketbolcunun akut apandisit teşhisiyle operasyon geçirdiği bildirildi. Navarro, 16-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İspanya Kral Kupası'nda forma giyemeyecek.
İspanyol oyun kurucu, sakatlığı nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk 11 maçın 10'unda görev yapamamıştı.
Barcelona Lassa ile 2 kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki Navarro, organizasyonda bu sezon çıktığı 12 maçta 6,8 sayı ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller