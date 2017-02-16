Barcelona Lassa'da Navarro ameliyat edildi

İspanya Birinci Basketbol Ligi (Liga Endesa) takımlarından Barcelona Lassa'nın deneyimli oyuncusu Juan Carlos Navarro, ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki yıldız basketbolcunun akut apandisit teşhisiyle operasyon geçirdiği bildirildi. Navarro, 16-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek İspanya Kral Kupası'nda forma giyemeyecek.

İspanyol oyun kurucu, sakatlığı nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk 11 maçın 10'unda görev yapamamıştı.

Barcelona Lassa ile 2 kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki Navarro, organizasyonda bu sezon çıktığı 12 maçta 6,8 sayı ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.