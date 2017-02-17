Basketbolcular down sendromlu çocuklarla buluştu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile Banvit ve Anadolu Efes takımlarının basketbolcuları, Uluslararası Down Sendromlular Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyarette, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF Süper Lig Direktörü Samer Şenbayrak'ın yanı sıra Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, oyunculardan Furkan Korkmaz, Jordan Theodore, Edo Muric ve Metehan Akyel, Anadolu Efes takımından ise Cedi Osman, Can Maxim Mutaf, Brandon Paul ve Alex Kirk hazır bulundu.

Dernek yöneticileri ve çocuklarla sohbet eden sporcular, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı ziyaretin ardından TBF yetkilileri tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.