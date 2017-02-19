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Almanya Kupası'nın sahibi Brose Bamberg oldu
19 Şubat 2017 , 20:13
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Basketbolda Almanya Kupası'nda Brose Bamberg, finalde Bayern Münih'i 74-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, ilk çeyreği 24-21 önde geçti, soyunma odasına da 45-36 üstün girdi.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Brose Bamberg, üçüncü periyodu 55-48 önde tamamladı, karşılaşmadan da 74-71 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Brose Bamberg, 5. kez Almanya Kupası'nı kazandı.
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