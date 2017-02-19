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İtalya Kupası'nın sahibi belli oldu
19 Şubat 2017 , 23:17
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Basketbolda İtalya Kupası'nda, THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden EA7 Emporio Armani Milan finalde Dinamo Sassari'yi 84-74 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.
İtalya'nın Rimini kentinde oynanan maçta, Milano temsilcisi ilk çeyreği 19-11 geride kapattı, soyunma odasına da 36-34 geride girdi.
İkinci yarıda toparlayan EA7 Emporio Armani Milan, üçüncü çeyreği 56-54 üstün geçti ve karşılaşmadan 84-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, Milano ekibi üst üste ikinci toplamda da altıncı kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.
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