İtalya Kupası'nın sahibi belli oldu

Basketbolda İtalya Kupası'nda, THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden EA7 Emporio Armani Milan finalde Dinamo Sassari'yi 84-74 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan maçta, Milano temsilcisi ilk çeyreği 19-11 geride kapattı, soyunma odasına da 36-34 geride girdi.

İkinci yarıda toparlayan EA7 Emporio Armani Milan, üçüncü çeyreği 56-54 üstün geçti ve karşılaşmadan 84-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Milano ekibi üst üste ikinci toplamda da altıncı kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.