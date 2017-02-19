Kral Kupası Real Madrid'in!

Basketbolda, İspanya Kral Kupası'nı finalde Valencia'yı 97-95 yenen Real Madrid kazandı.

Kral Kupası'nda son 4 yıldır final oynayan Real Madrid, art arda 4. finali de kazanma başarısını gösterdi. İlk defa Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelen Real Madrid ve Valencia takımları, maçın son saniyesine kadar çok çekişmeli bir mücadele ortaya koydu.

Maçın ilk periyodunu 22-16 önde kapatan Real Madrid, devreye de 47-45 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 74-71 önde bitiren Real Madrid, karşılaşmadan da 97-95 galip ayrıldı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu 28 sayı ile Valencia'dan Bojan Dubljevic oldu. Real Madrid'de ise Sergio Llull (22 sayı, 4 asist), Anthony Randolph (20 sayı, 7 ribaunt, 1 asist) ve Gustavo Ayon (18 sayı, 2 ribaunt, 1 asist) galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki Sergio Llull, final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

İspanya Kral Kupası'nı en çok kazanan takım olan Real Madrid, 27. kez bu kupayı müzesine götürdü. Kral Kupası'nı tarihinde sadece bir kez kazanan Valencia ise 4. kez finalde kaybetti.

Öte yandan Vitoria kentinde oynanan Kral Kupası maçlarında bu yıl seyirci rekoru kırıldı. Yarı finalde karşı karşıya gelen Baskonia-Real Madrid maçını salonda 15 bin 465 kişi izlerken, bunun şimdiye kadar oynanan Kral Kupası karşılaşmalarındaki rekor seyirci sayısı olduğu bildirildi.