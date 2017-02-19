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Monaco, Asvel'i yenerek kupayı kazandı

Tarih19 Şubat 2017 , 21:45

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Monaco, Asvel'i yenerek kupayı kazandı

Basketbolda Fransa Liderler Kupası'nda Monaco, finalde ASVEL'i 95-91 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Disney Events Arena'da oynanan maçta, Monaco ilk çeyreği 28-19 geride kapattı, soyunma odasına da 48-46 geride girdi. 

Üçüncü periyodu da 70-66 geride tamamlayan Monaco, son çeyrekteki iyi oyunuyla karşılaşmadan 95-91 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Monaco, üst üste ikinci kez Fransa Liderler Kupası'nı müzesine götürdü.

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