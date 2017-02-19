- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Monaco, Asvel'i yenerek kupayı kazandı
19 Şubat 2017 , 21:45
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
Basketbolda Fransa Liderler Kupası'nda Monaco, finalde ASVEL'i 95-91 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Disney Events Arena'da oynanan maçta, Monaco ilk çeyreği 28-19 geride kapattı, soyunma odasına da 48-46 geride girdi.
Üçüncü periyodu da 70-66 geride tamamlayan Monaco, son çeyrekteki iyi oyunuyla karşılaşmadan 95-91 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Monaco, üst üste ikinci kez Fransa Liderler Kupası'nı müzesine götürdü.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 26
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller